Фингер — о поступке Песке в матче с «Детройтом»: вы просто не имеете права делать подобное

Журналист Бретт Фингер, являющийся обозревателем матчей «Каролины Харрикейнз», прокомментировал действия защитника команды Бретта Песке в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройт Ред Уингз» (5:2). на 27-й минуте встрече американский защитник совершил подсечку на форварде «красных крыльев» Робби Фаббри, за что был наказан двухминутным штрафом. Сразу после завершения встречи НХЛ наложила на Бретта денежный штраф в размере $ 5 тыс.
«Много мнений по этому поводу. И вот моё: это была нехарактерно опасная и грязная игра парня, который ранее никогда не делал ничего подобного за шесть лет в лиге. Неважно, почему он это сделал или что к этому привело. Вы просто никогда не имеете права делать подобные вещи. Фаббри легко мог пострадать», — написал Фингер.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в «твиттере» Бретта Фингера.
- 5 марта 2021
-
09:00
-
08:50
-
08:34
-
08:01
-
07:53
-
07:45
-
07:37
-
07:19
-
07:14
-
07:05
-
07:04
-
06:55
-
06:52
-
06:18
-
06:17
-
06:08
-
06:08
-
05:59
-
05:46
-
05:33
-
04:45
-
04:30
-
03:40
-
03:26
-
03:06
-
02:13
- 4 марта 2021
-
23:55
-
23:50
-
23:47
-
23:42
-
23:39
-
23:32
-
23:29
-
23:19
-
23:12