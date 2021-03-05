Фингер — о поступке Песке в матче с «Детройтом»: вы просто не имеете права делать подобное

Журналист Бретт Фингер, являющийся обозревателем матчей «Каролины Харрикейнз», прокомментировал действия защитника команды Бретта Песке в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройт Ред Уингз» (5:2). на 27-й минуте встрече американский защитник совершил подсечку на форварде «красных крыльев» Робби Фаббри, за что был наказан двухминутным штрафом. Сразу после завершения встречи НХЛ наложила на Бретта денежный штраф в размере $ 5 тыс.

«Много мнений по этому поводу. И вот моё: это была нехарактерно опасная и грязная игра парня, который ранее никогда не делал ничего подобного за шесть лет в лиге. Неважно, почему он это сделал или что к этому привело. Вы просто никогда не имеете права делать подобные вещи. Фаббри легко мог пострадать», — написал Фингер.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в «твиттере» Бретта Фингера.