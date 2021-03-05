Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ак Барс» — «Торпедо НН». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Было больно на это смотреть». Крайдер прокомментировал момент с травмой Шестёркина

«Было больно на это смотреть». Крайдер прокомментировал момент с травмой Шестёркина
Хоккей / НХЛ 0
Аудио-версия:

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Крис Крайдер после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси Дэвилз» (6:1) высказался о моменте с травмой голкипера команды Игоря Шестёркина.

«Было больно на это смотреть. Особенно если учесть, как он играл в последнее время. Остаётся только надеяться, что он выбыл не на долгий срок, что не получил тяжёлую травму», — сказал Крайдер.

Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно на канале компании Sportsnet в YouTube.

Российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин за 54.08 совершил 32 сейва при 33 бросках и стал второй звездой матча. Вратарь Александр Георгиев, заменивший травмированного Шестёркина, за 5.52 сделал три сейва. После матча главный тренер «синерубашечников» Дэвид Куинн сообщил, что Шестёркин получил травму нижней части тела.

«Без этого парня бы не справились». «Рейнджерс» поддержали получившего травму Шестёркина
Шестёркин получил тяжёлую травму и надолго выбыл? Его под руки увели со льда
А Бучневич продолжил забивать, пока Панарин в отпуске.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021