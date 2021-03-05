«Было больно на это смотреть». Крайдер прокомментировал момент с травмой Шестёркина

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Крис Крайдер после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси Дэвилз» (6:1) высказался о моменте с травмой голкипера команды Игоря Шестёркина.
«Было больно на это смотреть. Особенно если учесть, как он играл в последнее время. Остаётся только надеяться, что он выбыл не на долгий срок, что не получил тяжёлую травму», — сказал Крайдер.
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Российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин за 54.08 совершил 32 сейва при 33 бросках и стал второй звездой матча. Вратарь Александр Георгиев, заменивший травмированного Шестёркина, за 5.52 сделал три сейва. После матча главный тренер «синерубашечников» Дэвид Куинн сообщил, что Шестёркин получил травму нижней части тела.
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