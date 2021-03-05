«Торонто» уступил «Ванкуверу», у Михеева ассист

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Ванкувер Кэнакс» дома обыграл «Торонто Мэйпл Лифс» со счётом 3:1.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джейк Виртанен (2) и Бо Хорват. У «Торонто» единственный гол забил Пьер Энгвалль. Российский форвард Илья Михеев за 11.04 на площадке записал на свой счёт результативную передачу, совершил три броска по воротам соперника и заработал показатель полезности «+1».

Эта победа стала для «Кэнакс» четвёртой в последних 10 играх, у «Мэйпл Лифс» это третье поражение в последних 10 встречах. В своих прошлых матчах «Ванкувер» уступил «Виннипегу» (2:5), а «Торонто» разгромил «Эдмонтон» (6:1).

Следующий матч 7 марта команды проведут между собой, затем «Кэнакс» 9 и 11 марта примут «Монреаль Канадиенс», а «Торонто» 10, 12 и 14 марта сыграют с «Виннипег Джетс».