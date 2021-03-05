«Тампа» повторила лучшую победную серию нынешнего регулярного чемпионата НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» на выезде в овертайме обыграл «Чикаго Блэкхоукс» со счётом 3:2.



В составе победителей заброшенными шайбами отметились Энтони Чирелли, Стивен Стэмкос и Алекс Киллорн. Канадец Киллорн стал автором победной шайбы, отличившись за десятую секунды до конца овертайма. 31-летний нападающий подправил шайбу в ворота после броска защитника Виктора Хедмана.

Таким образом, подопечные Джона Купера одержали шестую победу кряду, что является повторением лучшего результата этого сезона во всей лиге. Ранее шесть матчей кряду выигрывали «Миннесота Уайлд», «Лос-Анджелес Кингз» и сама «Тампа». Теперь «молнии» могут улучшить свою победную серию и выйти на единоличное первое место по этому показателю.