Куинн: если я не увижу всплеска в игре Зибанеджада, он будет сидеть на лавке

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси Дэвилз» (6:1) пространно высказался о проблемах в игре одного из ключевых игроков команды Мики Зибанеджада. Шведский форвард пропустил первую половину второго периода в матче с «дьяволами» по решению тренера.

«На мой взгляд, Мика позволил статистике и общественному давлению негативным образом повлиять на свою игру. Я думаю, что это выводит из себя. Мика всегда был бесстрашным игроком. Он был смелым хоккеистом, и он по-прежнему остаётся им. Мика всегда готов ринуться в борьбу за шайбу, но что-то идёт не так. Конечно, мы пытались предоставить ему шанс пройти через все сложности, потому что он определённо заслужил эту возможность. Но сейчас мы должны предоставлять игровое время тем ребятам, которые играют хорошо.

Мне понравилась реакция Мики на произошедшее. Я действительно думаю, что вторая половина игры сложилась для него лучше, но знаете, он лишь продолжает искать самого себя. Мне не нравилась его игра в первом периоде. Мне не нравилось то, что мы видели в его исполнении. В принципе, мне вообще не понравилась игра команды в первые 20 минут. Но у Мики было сложное начало нынешнего сезона, и я решил, что если он немного посидит на лавке, это может встряхнуть остальных. Я хотел посмотреть, как он будет играть, когда я верну его на лёд — как он будет двигаться, бороться. И я действительно был удовлетворён его возвращением.

Что дальше? Если мне будет казаться, что Мика улучшает свою игру, он будет выходить на лёд. Если я не увижу всплеска в его действиях, он будет сидеть на лавке. Вот к чему сводится эта ситуация. Каждый раз, когда вы снимаете с матча одного из лучших своих хоккеистов, это служит своего рода сигналом будильника для остальных. В ходе сегодняшнего матча мы играли всё лучше и лучше. Но связано ли это напрямую с решением по Мике, я не знаю», — цитирует Куинна The Athletic.