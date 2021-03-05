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Обе тренерские отставки в нынешнем сезоне НХЛ произошли после матчей с «Оттавой»

Обе тренерские отставки в нынешнем сезоне НХЛ произошли после матчей с «Оттавой»
Хоккей / НХЛ 0

Клуб Национальной хоккейной лиги «Калгари Флэймз» произвёл перестановки в тренерском штабе, сообщается на официальном сайте команды. После победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой Сенаторз» (7:3) руководство «Калгари» освободило Джеффа Уорда от обязанностей главного тренера. Новым главным тренером «огоньков» стал легендарный Дэррил Саттер.

Отставка Уорда стала второй в ходе нынешнего сезона НХЛ. Первым со своей должностью расстался главный тренер «Монреаль Канадиенс» Клод Жюльен. Примечательно, что генменеджер «Монреаля» Марк Бержевен отправил Жюльена в отставку также после матча с «Оттавой». 24 февраля «сенаторы» вырвали победу у «Канадиенс» в серии буллитов (5:4 Б), после чего Жюльен был уволен.

Бержевен — об увольнении Жюльена: пришло время для перемен
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