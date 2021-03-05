Андрей Свечников: первые несколько смен нервничал и думал о своём брате

Нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройт Ред Уингз» (5:2) высказался об игре против своего брата Евгения.

«Первые несколько смен матча я немного нервничал и думал о своём брате: «Как он?». Начал задумываться о себе, о различных вещах. Однако после пары смен уже сосредоточился на своей игре», — приводит слова Свечникова журналист Эндрю Шнитткер.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Свечников, Мартин Нечас, Джордан Стаал, Йеспер Фаст и Нино Нидеррайтер. Свечников, помимо забитого гола, за 16.34 на площадке отдал результативную передачу и заработал показатель полезности «+2».

За «Детройт» дубль оформил Филип Задина. Форвард Евгений Свечников за 11.29 на льду отметился голевой передачей. Другой нападающий Владислав Наместников за 16.08 также отдал результативную передачу, совершил три броска, его показатель полезности составил «-1».