Хедман — о голе в овертайме: услышал, как со скамейки все кричат: «Бросай, бросай!»
Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Виктор Хедман после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго Блэкхоукс» (3:2 ОТ) прокомментировал гол в овертайме.
«Я выскочил со скамейки, получил передачу, хотел перевести шайбу на неудобную, но затем передумал. Услышал, как со скамейки все кричат: «Бросай, бросай!», знал, что времени почти не осталось. Был хороший трафик перед воротами, Киллорн подправил мой бросок», — сказал Хедман.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Энтони Чирелли, Стивен Стэмкос и Алекс Киллорн. Канадец Киллорн стал автором победной шайбы, отличившись за десятую секунды до конца овертайма. 31-летний нападающий подправил шайбу в ворота после броска защитника Хедмана.
Алекс Киллорн принёс победу «Тампе», забив за десятую секунды до конца овертайма
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