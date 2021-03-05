Хедман — о голе в овертайме: услышал, как со скамейки все кричат: «Бросай, бросай!»

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Виктор Хедман после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго Блэкхоукс» (3:2 ОТ) прокомментировал гол в овертайме.

«Я выскочил со скамейки, получил передачу, хотел перевести шайбу на неудобную, но затем передумал. Услышал, как со скамейки все кричат: «Бросай, бросай!», знал, что времени почти не осталось. Был хороший трафик перед воротами, Киллорн подправил мой бросок», — сказал Хедман.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Энтони Чирелли, Стивен Стэмкос и Алекс Киллорн. Канадец Киллорн стал автором победной шайбы, отличившись за десятую секунды до конца овертайма. 31-летний нападающий подправил шайбу в ворота после броска защитника Хедмана.