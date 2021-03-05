Джордан Стаал: Свечников может добавить фарта любому партнёру

Нападающий «Каролины Харрикейнз» Джордан Стаал после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройт Ред Уингз» (5:2) высказался об игре в одном звене с Андреем Свечниковым.

«Свечников может добавить фарта любому партнёру. Он энергичный игрок, который организует много атак в нашем нападении. Когда он играет в такой хоккей, его очень сложно остановить. Он один из ключевых игроков команды, и сегодняшний вечер ничем не отличался от других», — приводит слова Стаала журналист Эндрю Шнитткер.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Свечников, Мартин Нечас, Джордан Стаал, Йеспер Фаст и Нино Нидеррайтер. Свечников, помимо забитого гола, за 16.34 на площадке отдал результативную передачу и заработал показатель полезности «+2».



За «Детройт» дубль оформил Филип Задина. Форвард Евгений Свечников за 11.29 на льду отметился голевой передачей. Другой нападающий Владислав Наместников за 16.08 также отдал результативную передачу, совершил три броска, его показатель полезности составил «-1».