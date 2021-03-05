Крабу: Розанов был комментатором от бога. Он не хотел, чтобы хоккей в России забыли

Редактор официального сайта НХЛ на русском языке Сергей Крабу поделился воспоминаниями об ушедшем из жизни спортивном комментаторе Юрии Розанове. На протяжении многих лет Крабу был партнёром Розанова по освещению молодёжных чемпионатов мира на российском телевидении.

«Многие говорят, что репортаж из золотого Баффало был пиком карьеры. Не соглашусь. Я считаю, что Юра как поднялся с самого начала на высочайший уровень, так и держал его постоянно. У него не было спада. Другое дело, что сборная России на МЧМ-2011 сыграла ярко. А вот Юра всегда был комментатором от бога, и его всегда было интересно слушать. Уникальное сочетание голоса, характера, понимания игры, отличная память, обаяние. Все эти качества невозможно повторить в одном человеке.

Кроме того, Розанов начал освещать хоккей на «НТВ-Плюс» в конце 90-х, когда этот вид спорта был в России в загоне. Ему никто не уделял внимания, и Юра внёс огромный вклад в то, чтобы раскрутить хоккей, привлекал интерес болельщиков к суперлиге, молодёжным чемпионатам мира, к сборной России. Розанов не хотел, чтобы этот вид спорта забывали. И он всеми силами поддерживал его в сложные 90-е годы.

Спорт был его жизнью. Он с утра до ночи смотрел спортивные трансляции. Однажды мы в 90-х поехали на этап Евротура в Финляндию. И попали в гостиницу, где не было спорта по телевизору. Как-то я захожу к нему в номер. Юра лежит на кровати, телевизор включён, и Розанов пристально смотрит на картинку, на которой ничего нет. Я спрашиваю: «А что ты делаешь?» — «Хоккей смотрю». — «Какой ещё хоккей? Тут же один текст и диаграммы». — «Да вот же, бегущая строка с результатами». Представляете? В течение нескольких часов он просто смотрел на бегущую строку, как там меняется счёт. Он очень любил спорт. Это было смыслом его жизни», — цитирует Крабу пресс-служба НХЛ на русском языке.