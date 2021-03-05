«Питтсбург» впервые с 1980 года проиграл «Филадельфии» в основное время, ведя в три шайбы

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Филадельфия Флайерз» в гостях обыграла «Питтсбург Пингвинз» со счётом 4:3.

К пятой минуте первого периода «пингвины» повели со счётом 3:0, забросив трижды за 71 секунду игрового времени. За «Питтсбург» голы забили Крис Летанг, Марк Фридман и Джаред Макканн. Это лучший показатель для команды с марта 2017 года, когда игроки «Пингвинз» забили три гола за 57 секунд в матче с «Виннипег Джетс».

Однако в итоге «Питтсбург» потерпел поражение, пропустив решающую шайбу на 58-й минуте. Это первый случай с 1980 года (и четвёртый в истории), когда «Филадельфия» в пенсильванском дерби сумела отыграть дефицит в три шайбы и выиграть в основное время. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Шон Кутюрье, Клод Жиру (2) и Скотт Лотон.