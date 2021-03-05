Жиру прокомментировал победный камбэк «Филадельфии» со счёта 0:3 в матче с «Питтсбургом»

Нападающий «Филадельфии Флайерз» Клод Жиру прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбург Пингвинз» (4:3).
«Сезон укороченный, а значит ситуация в таблице ещё более плотная, чем обычно. Чтобы попасть в плей-офф, надо выигрывать такие матчи. Кажется, мы сегодня вообще одержали первую волевую победу в сезоне. Приятно понимать, что мы на такое способны. Вот так и надо отвечать на подобные ситуации в будущем», — цитирует Жиру официальный сайт НХЛ на русском языке.
К пятой минуте матча «Питтсбург» вёл в счёте 3:0, но в результате потерпел поражение, пропустив решающую шайбу на 58-й минуте. Это первый случай с 1980 года (и четвёртый в истории), когда «Филадельфия» в пенсильванском дерби сумела отыграть дефицит в три шайбы и выиграть в основное время. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Шон Кутюрье, Клод Жиру (2) и Скотт Лотон.
- 5 марта 2021
-
13:00
-
12:53
-
12:45
-
12:36
-
12:32
-
12:12
-
11:50
-
11:04
-
10:51
-
10:25
-
10:07
-
10:00
-
09:46
-
09:35
-
09:31
-
09:22
-
09:12
-
09:11
-
09:00
-
08:50
-
08:34
-
08:01
-
07:53
-
07:45
-
07:37
-
07:19
-
07:14
-
07:05
-
07:04
-
06:55
-
06:52
-
06:18
-
06:17
-
06:08
-
06:08