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Андрей Свечников: Евгений – лучший человек, которого я знаю, и лучший брат

Андрей Свечников: Евгений – лучший человек, которого я знаю, и лучший брат
Хоккей / НХЛ 0
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Нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников рассказал об отношениях с братом Евгением по ходу первого в карьере матча в НХЛ против него.

«Я горжусь тем, что могу называть его своим братом. Это лучший человек, которого я знаю, и лучший брат. Он мне во всём помогает», – сказал Андрей в перерыве матча с «Детройт Ред Уингз».

Встреча завершилась победой «ураганов» со счётом 5:2. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Свечников, Мартин Нечас, Джордан Стаал, Йеспер Фаст и Нино Нидеррайтер. Свечников, помимо забитого гола, за 16.34 на площадке отдал результативную передачу и заработал показатель полезности «+2».

За «Детройт» дубль оформил Филип Задина. Форвард Евгений Свечников за 11.29 на льду отметился голевой передачей. Другой нападающий Владислав Наместников за 16.08 также отдал результативную передачу, совершил три броска, его показатель полезности составил «-1».

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