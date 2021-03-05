Кожевников: Чистяков и Грицюк сидят, Коваленко вне заявки. И зачем нам тренеры-легионеры?

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о ситуации с использованием игроков молодёжной сборной России в клубах КХЛ во время плей-офф.

«Лучший защитник сборной России на молодёжном чемпионате мира-2021 Семён Чистяков все матчи смотрит с лавки, там же безвылазно сидит форвард Арсений Грицюк. Вне заявки и другой талант Егор Чинахов, говорят, травма.

Кстати, примерно такая же картина в «Локомотиве». Нет вопросов, белорус Андрей Скабелка — жёсткий тренер, но Ярославль всегда воспитывал игроков для сборной России. А по факту лучший форвард сборной на последнем этапе Евротура Николай Коваленко на первый матч с «Йокеритом» даже не был заявлен, лишь пару минут провёл на льду защитник сборной Даниил Мисюль — пока не удалился.

В итоге наигрываем в плей-офф КХЛ всех этих сомнительных иностранцев, которые здесь тормозят нашу молодёжь, а на Евротурах ей, кстати, проигрывают. Да, на первых этапах Кубка Гагарина результат они, наверное, дадут, но по большому счету для нашего хоккея толку от них никакого. Спрашивается, ну и зачем нам тогда такие тренеры-легионеры?» — цитирует Кожевникова Russia-Hockey.