Холл: начало сезона не назовёшь удачным для меня, но мне нравится играть в «Баффало»

Нападающий «Баффало Сэйбрз» Тейлор Холл заявил, что готов продлить контракт с американским клубом, который истекает после этого сезона.

«Да, я открыт для любых предложений. Начало нынешнего сезона никак не назовешь для меня удачным. Но при этом могу сказать, что мне нравится здесь. Мне нравятся ребята, тренерский штаб, отношение тренеров к игрокам. Мой агент и я с самого начала говорили, что мы открыты для любых предложений.

Я никогда не относился к этому контракту как ко временному соглашению. Я был готов к любому повороту событий. Давайте посмотрим, что будет дальше, есть ли интерес у клуба. Что касается меня, то, конечно, мне это очень интересно», — цитирует Холла Buffalo News.

В нынешнем сезоне 29-летний нападающий принял участие в 21 матче регулярного чемпионата НХЛ, в которых забросил две шайбы и сделал 11 результативных передач при показателе полезности "-14".