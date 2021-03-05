Лебрюн: если «Торонто» выйдет в полуфинал плей-офф, то будет играть домашние матчи в США

Известный североамериканский обозреватель Пьер Лебрюн прокомментировал возможную смену дислокации для канадских команд на поздних стадиях плей-офф из-за сложностей с пересечением границы между США и Канадой.

«Два первых раунда нынешнего плей-офф будут играться внутри дивизионов, но когда дело дойдёт до полуфиналов, то канадской команде придётся играть против американской. Если НХЛ не сможет убедить правительство Канады смягчить карантинные меры при пересечении границы, то с большой долей вероятности канадский клуб будет играть домашние матчи на территории США.

К примеру, «Торонто», который сейчас лидирует в Северном дивизионе, может играть в Баффало, это недалеко географически. Матчи «Виннипега» может принять Миннесота», — сказал Лебрюн в эфире TSN Insider Trading.