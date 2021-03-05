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New York Post: «Рейнджерс» наверняка вызовет Кравцова к себе в ближайшее время

New York Post: «Рейнджерс» наверняка вызовет Кравцова к себе в ближайшее время
Хоккей / КХЛ 0
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Обозреватель американского издания New York Post Ларри Брукс предположил, что руководство «Нью-Йорк Рейнджерс» примет решение вызвать в расположение своей команды нападающего Виталия Кравцова, как только тот будет свободен от выступлений в плей-офф КХЛ.

«В ближайшее время «рейнджеры» наверняка вызовут Кравцова к себе, он будет возвращён из аренды из «Трактора». При этом, у «Рейнджерс» должно быть достаточно места под потолком зарплат, чтобы уместить контракт Кравцова, который равняется $ 925 тыс. (максимальная сумма для новичка) и бонусный пакет в $ 800 тыс. Пока официальных заявлений со стороны клуба не было, но Кравцову следует ждать звонка из Нью-Йорка, если только не произойдёт непредвиденного развития событий. У «рейнджеров» почти нулевая возможность отправить Кравцова в АХЛ. Можно ожидать, что он присоединится к «Рейнджерс» в марте», — отметил Брукс.

21-летний Кравцов забил 16 голов и отдал восемь результативных передач в 49 матчах регулярного чемпионата КХЛ. В первом раунде плей-офф его «Трактор» встречается с «Салаватом Юлаевым» (счёт в серии 1-0).

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