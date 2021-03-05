New York Post: «Рейнджерс» наверняка вызовет Кравцова к себе в ближайшее время

Обозреватель американского издания New York Post Ларри Брукс предположил, что руководство «Нью-Йорк Рейнджерс» примет решение вызвать в расположение своей команды нападающего Виталия Кравцова, как только тот будет свободен от выступлений в плей-офф КХЛ.
«В ближайшее время «рейнджеры» наверняка вызовут Кравцова к себе, он будет возвращён из аренды из «Трактора». При этом, у «Рейнджерс» должно быть достаточно места под потолком зарплат, чтобы уместить контракт Кравцова, который равняется $ 925 тыс. (максимальная сумма для новичка) и бонусный пакет в $ 800 тыс. Пока официальных заявлений со стороны клуба не было, но Кравцову следует ждать звонка из Нью-Йорка, если только не произойдёт непредвиденного развития событий. У «рейнджеров» почти нулевая возможность отправить Кравцова в АХЛ. Можно ожидать, что он присоединится к «Рейнджерс» в марте», — отметил Брукс.
21-летний Кравцов забил 16 голов и отдал восемь результативных передач в 49 матчах регулярного чемпионата КХЛ. В первом раунде плей-офф его «Трактор» встречается с «Салаватом Юлаевым» (счёт в серии 1-0).
- 5 марта 2021
-
16:00
-
15:35
-
15:14
-
15:00
-
14:38
-
14:25
-
14:11
-
14:00
-
13:35
-
13:14
-
13:00
-
12:53
-
12:45
-
12:36
-
12:32
-
12:12
-
11:50
-
11:04
-
10:51
-
10:25
-
10:07
-
10:00
-
09:46
-
09:35
-
09:31
-
09:22
-
09:12
-
09:11
-
09:00
-
08:50
-
08:34
-
08:01
-
07:53
-
07:45
-
07:37