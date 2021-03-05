Петунин: «Северстали» важно так же действовать и дальше, если хотим побороться с «Динамо»

Нападающий «Северстали» Александр Петунин прокомментировал победу во втором матче серии Кубка Гагарина с московским «Динамо» (5:2, 1-1).
«Наверное, нам помогло удачное стечение обстоятельств. Хорошо поработали на чужом пятаке. Где-то закрыли вратаря, где-то удачно подставили клюшку. Хорошая трудовая командная победа.
По сравнению с первым матчем больше лезли на ворота. Вы могли заметить, что все голы мы забили с пятака. В прошлой встрече провалили первый период, только к третьему нащупали свою игру. И надо было именно игру в третьем периоде перенести на следующие матчи. Во второй встрече это нам удалось — вот и результат.
Сейчас важно продолжать так же действовать в следующих матчах, если хотим побороться в этой серии», — приводят слова Петунина «Известия».
- 5 марта 2021
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