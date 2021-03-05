Брызгалов: Бобровский лучше и талантливее тех цифр, что у него есть в последние два года

Бывший вратарь «Филадельфии Флайерз» Илья Брызгалов поделился мнением об игре голкипера «Флориды Пантерз» Сергея Бобровского в нынешнем сезоне НХЛ.



Бобровский провёл 11 матчей, отражая в среднем 89,7% бросков при коэффициенте надежности 3,11.



«Можно ли те сложности, что были у Бобровского в сезоне-2011/2012, когда Сергей выдал худший по цифрам чемпионат, сопоставить с теми, что у него есть сейчас во «Флориде»? Можно. Когда мы вместе были в «Филадельфии», философия в команде была такой: никого вообще не волнует, что творится в защите. Вратари пусть сами разбираются, никто им не собирался помогать. Поэтому нам там было очень тяжело.



Когда Сергей перешёл в «Коламбус», то там команда была больше ориентирована на защиту, которая помогала своему голкиперу. Бобровскому было легче действовать.



Сейчас он опять попал во «Флориду», где Джоэль Кенневилль делает акцент на атаку. Знаю там ещё некоторых защитников, к примеру, Кейта Яндла. Для них, скажем так, оборона не приоритет. И когда ты попадаешь в такую среду, у тебя сразу подскакивает число пропущенных шайб, понижается процент отражённых бросков.



А когда ты ещё и получаешь много, то на тебя идёт постоянное давление. Начинают говорить: «Посмотрите, какой он был в «Коламбусе» хороший, а здесь сейчас никакой». Но игра вратаря зависит от того, насколько ему помогают. Если тебя постоянно оставляют на растерзание, то ты мало что можешь с этим сделать.



Потом ты начинаешь много об этом думать, начинаешь пропускать лёгкие голы из-за неуверенности в себе. В общем, не можешь поймать свою игру, постоянно находишься не в своей тарелке, и нет внутреннего покоя, который нужен голкиперу.



Мы в «Филадельфии» так и не нашли выхода из этой ситуации. Сначала выкупили меня, потом уволили главного тренера. Хотя сколько раз я ему говорил: «Давай найдём общий язык. Я не люблю, когда защитники блокируют броски. Терпеть этого не могу! Я не вижу шайбы, не контролирую её». А у него позиция была такой: «Нет, а я, наоборот, люблю, чтобы защитники блокировали броски».



Они блокировали, а я всё равно реагировал на первый бросок, шайба отскакивала в трусы, щитки или в сторону, а там как раз соперник стоял, и его никто не прикрывал, так как наши защитники не делали свою работу — они ловили шайбу вместо меня.



Во «Флориде» тренерам надо найти общий язык с Бобровским, чтобы они смогли сработаться. Это лишь предположение, точно я не знаю, что происходит в команде. Но я знаю, что Сергей лучше и талантливее тех цифр, которые у него есть в последние два года», — приводит слова Брызгалова Sport24.

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