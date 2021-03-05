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«Салават Юлаев» — «Трактор»: Кравцов забил во втором матче подряд, выведя «Трактор» вперёд

«Салават Юлаев» — «Трактор»: Кравцов забил во втором матче подряд, выведя «Трактор» вперёд
Хоккей / КХЛ 0

В втором матче серии плей-офф Кубка Гагарина уфимский «Салават Юлаев» принимает челябинский «Трактор». Встреча проходит на стадионе «Уфа-Арена» в столице Башкортостана.

На 12-й минуте защитник уфимцев Григорий Панин получил удаление за задержку соперника. «Трактор» обосновался в зоне, и в ходе розыгрыша шайбу получил нападающий Виталий Кравцов, находившийся на пятачке. Форвард с разворота нанёс бросок, но не сумел попасть в створ. «Трактор» сохранил шайбу, Лоуренс Пилут на синей линии отдал её Томашу Гике. Чешский нападающий бросил, а Кравцов подставил клюшку. Шайба залетела точно в «домик» Юхе Метсоле.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В предыдущем матче Кравцов также открыл счёт. Таким образом, молодой форвард отличился во второй встрече подряд.

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