Разин: весь год говорили, что «Северсталь» вот-вот заглохнет. Теперь кричат о сенсации

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин прокомментировал победу команды в матче с «Динамо» (5:2, 1-1).



«В «Динамо» говорили, что недооценили нас? Соперник может говорить что угодно, нам это фиолетово. У нас свои проблемы. О нас весь сезон говорили, что мы вот-вот заглохнем. В начале сезона говорили, что состав не тот и всё не так, куда они лезут. Потом говорили, что они вот-вот сдохнут, весь сезон о нас говорят, что мы не там, где мы есть. Когда регулярка закончилась, вроде наш выход в плей-офф не стал сенсацией. Сейчас одну встречу выиграли, кричат, что это сенсация. На то они и корреспонденты, это их работа так говорить. Работа тренерского штаба «Динамо» — найти слова оправдания. Завтра новый матч, новый день. Как они будут настраиваться, это их проблемы. Мы будем настраиваться, как всегда. Конечно, сопернику тяжелее в плане психологии, но на то они и динамовцы.



Мы на выезде и дома играем примерно одинаково, не думаю, что фактор своей площадки на что-то повлияет. Хоккей — игра и простая, и сложная. Тот, кто больше забьёт, и победит. Тот, кто больше поймает шайб на себя, и победит. Здесь всё просто.



Мы забили два гола с пятачка, но это не значит, что мы его выиграли и будем доминировать в следующей встрече. Обращали внимание ребят, что надо больше бросать, закрывать вратаря, лезть на пятачок. В последнем матче это всё сложилось. Как будет завтра, время покажет», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

«Северсталь» в гостях уверенно обыграла московское «Динамо» и сравняла счёт в серии