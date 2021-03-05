«Салават» забил через семь секунд после незасчитанной шайбы Кадейкина

В втором матче серии плей-офф Кубка Гагарина уфимский «Салават Юлаев» принимает челябинский «Трактор». Встреча проходит на стадионе «Уфа-Арена» в столице Башкортостана.

На 29-й минуте при счёте 1:0 в пользу челябинцев Сакари Маннинен сделал сильный пас на угол ворот, где Александр Кадейкин подработал шайбу коньком. Снаряд попал в «домик» голкиперу, после чего отскочил в ворота. Кадейкин добил шайбу, но уже после того, как она пересекла ленточку. Гол засчитан не был.

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Тем не менее после возобновления игры Кадейкин, выиграв выбрасывание и войдя в зону «Трактора», отдал передачу на Теэму Хартикайнена, который, подработав шайбу, нанёс мощный бросок и сравнял счёт. После незасчитанного гола прошло всего семь секунд.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».