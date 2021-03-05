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Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Брент Сибрук завершил карьеру

Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Брент Сибрук завершил карьеру
Хоккей / НХЛ 0

Защитник команды Национальной хоккейной лиги «Чикаго Блэкхоукс» Брент Сибрук объявил о завершении карьеры, сообщается на официальном сайте «чёрных ястребов».

35-летний канадец не играл с 16 декабря 2019 года из-за травм. Прошлой зимой он перенёс три операции: на правом плече в декабре, на левом бедре в январе и на правом бедре в феврале.

Сибрук — олимпийский чемпион 2010 года, трёхкратный обладатель Кубка Стэнли (2010, 2013, 2015).

Защитник провёл всю свою карьеру в «Чикаго». В 2003 году Сибрук был задрафтован «Блэкхоукс» в первом раунде под общим 14-м номером. Канадец принял участие в 1114 встречах Национальной хоккейной лиги, забросив 103 шайбы и отдав 361 результативную передачу. Таким образом, на счету Сибрука 464 очка в НХЛ.

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