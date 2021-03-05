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ЦСКА — «Спартак»: Сошников пропустит матч. Телегин и Гилмор — в составе «армейцев»

ЦСКА — «Спартак»: Сошников пропустит матч. Телегин и Гилмор — в составе «армейцев»
Хоккей / КХЛ 0
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Стали известны составы ЦСКА и «Спартака» на второй матч серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Начало встречи — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Встречу пропустит форвард ЦСКА Никита Сошников и защитник Марсель Ибрагимов. Их заменят игрок обороны Джон Гилмор и нападающий Иван Телегин.

Игрок «Спартака» Илья Аркалов уступит место в составе Илье Зубову.

ЦСКА:

Юханссон (Шарыченков);
Дальбек — Сергеев, Сошников — Андронов — Карнаухов;
Киселевич — Рыков, Мамин — Шалунов — Окулов;
Блажиевский — Робинсон, Слепышев — Локтионов — Лайпсик;
Афанасьев — Ибрагимов, Попов — Светлаков — Соркин.

«Спартак»:

Гудачек (Трушков);
Вишневский — Рылов, Широков — Лехтеря — Радил;
Юсе — Никишин, Фёдоров — Никонцев — Ганзл;
Зубарев — Кулик, Цыплаков — Талалуев — Зубов;
Соколов — Авершин, Злобин — Кара — Торченюк.

Напомним, в первом матче команд победу одержал ЦСКА — 1:0 ОТ. Счёт в серии в пользу «армейцев» — 1-0.

ЦСКА обыграл «Спартак» в овертайме благодаря шайбе Шалунова. На счету Юханссона — «сухарь»
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