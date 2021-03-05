ЦСКА — «Спартак»: Сошников пропустит матч. Телегин и Гилмор — в составе «армейцев»

Стали известны составы ЦСКА и «Спартака» на второй матч серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Начало встречи — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Встречу пропустит форвард ЦСКА Никита Сошников и защитник Марсель Ибрагимов. Их заменят игрок обороны Джон Гилмор и нападающий Иван Телегин.



Игрок «Спартака» Илья Аркалов уступит место в составе Илье Зубову.



ЦСКА:



Юханссон (Шарыченков);

Дальбек — Сергеев, Сошников — Андронов — Карнаухов;

Киселевич — Рыков, Мамин — Шалунов — Окулов;

Блажиевский — Робинсон, Слепышев — Локтионов — Лайпсик;

Афанасьев — Ибрагимов, Попов — Светлаков — Соркин.



«Спартак»:



Гудачек (Трушков);

Вишневский — Рылов, Широков — Лехтеря — Радил;

Юсе — Никишин, Фёдоров — Никонцев — Ганзл;

Зубарев — Кулик, Цыплаков — Талалуев — Зубов;

Соколов — Авершин, Злобин — Кара — Торченюк.



Напомним, в первом матче команд победу одержал ЦСКА — 1:0 ОТ. Счёт в серии в пользу «армейцев» — 1-0.

ЦСКА обыграл «Спартак» в овертайме благодаря шайбе Шалунова. На счету Юханссона — «сухарь»