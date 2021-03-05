«Салават» вырвал у «Трактора» победу в овертайме и сравнял счёт в серии

Во втором матче серии плей-офф Кубка Гагарина уфимский «Салават Юлаев» в овертайме обыграл челябинский «Трактор». Встреча проходила на стадионе «Уфа-Арена» в столице Башкортостана и завершилась со счётом 3:2 (0:1, 2:0, 0:1, 1:0) в пользу подопечных Томи Лямся.
На 12-й минуте Виталий Кравцов, реализовав численное большинство, вывел челябинцев вперёд. На 29-й минуте Теэму Хартикайнен с передачи Александра Кадейкина сравнял счёт. На 33-й минуте Владислав Картаев вывел «Салават Юлаев» вперёд. Результативная передача на счету Данила Башкирова. На 57-й минуте Ник Бэйлен сравнял счёт. Победную шайбу забросил Хартикайнен.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
«Салават» сравнял счёт в серии до четырёх побед — 1-1. Третья встреча пройдёт в Челябинске 7 марта.
- 5 марта 2021
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