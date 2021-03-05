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«Салават» вырвал у «Трактора» победу в овертайме и сравнял счёт в серии

«Салават» вырвал у «Трактора» победу в овертайме и сравнял счёт в серии
Хоккей / КХЛ 0
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Во втором матче серии плей-офф Кубка Гагарина уфимский «Салават Юлаев» в овертайме обыграл челябинский «Трактор». Встреча проходила на стадионе «Уфа-Арена» в столице Башкортостана и завершилась со счётом 3:2 (0:1, 2:0, 0:1, 1:0) в пользу подопечных Томи Лямся.

КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 2-й матч
05 марта 2021, пятница. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
3 : 2
ОТ
Трактор
Челябинск
0:1 Кравцов (Пилут, Гика) – 11:52' (5x4)   1:1 Хартикайнен (Кадейкин) – 28:50' (5x4)   2:1 Картаев (Башкиров) – 32:33' (5x5)   2:2 Бэйлен (Гика, Кравцов) – 56:50' (5x5)   3:2 Хартикайнен (Ларсен, Гранлунд) – 73:21' (5x5)

На 12-й минуте Виталий Кравцов, реализовав численное большинство, вывел челябинцев вперёд. На 29-й минуте Теэму Хартикайнен с передачи Александра Кадейкина сравнял счёт. На 33-й минуте Владислав Картаев вывел «Салават Юлаев» вперёд. Результативная передача на счету Данила Башкирова. На 57-й минуте Ник Бэйлен сравнял счёт. Победную шайбу забросил Хартикайнен.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

«Салават» сравнял счёт в серии до четырёх побед — 1-1. Третья встреча пройдёт в Челябинске 7 марта.

Календарь плей-офф КХЛ
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