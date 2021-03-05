«Ак Барс» — «Торпедо»: Рейдеборн пропустит матч, Билялов — в старте. Викстранд заявлен

Стали известны составы казанского «Ак Барса» и нижегородского «Торпедо» на второй матч серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Начало встречи — в 19:30 мск.
Голкипер «Ак Барса» Адам Рейдеборн, а также защитники Роман Рукавишников и Кристиан Хенкель пропустят матч. Защитники Микаэль Викстранд и Никита Лямкин заявлены. Место второго вратаря займёт Илья Голубев.
«Ак Барс»:
Билялов (Голубев);
Яруллин — Мёрфи, Доус — Да Коста — Тихонов;
Педан — Хенкель, Лукоянов — Бурмистров — Глухов;
Рукавишников — Юдин, Песонен — Кормье — Петров;
Журавлёв, Галиев — Галимов — Воронков; Сафонов.
«Торпедо»:
Тихомиров (Кочетков);
Пайгин — Уайдмэн, Чехович — Миле — Жафяров;
Остин — Орлов, Шенфельд — Шварц — Терри;
Марин — Мишарин, Варнаков — Дер-Аргучинцев — Гончарук;
Ручкин, Ураков — Михеев — Белевич.
Напомним, в первом матче команд победу одержал «Ак Барс» — 2:1 ОТ. Счёт в серии в пользу казанцев — 1-0.
- 5 марта 2021
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