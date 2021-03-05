Знарок побил рекорд Билялетдинова по матчам в плей-офф КХЛ

Главный тренер московского «Спартака» Олег Знарок установил новый рекорд для тренеров по количеству матчей в плей-офф Континентальной хоккейной лиги, сообщается на официальной странице красно-белых в «Твиттере».



В эти минуты во втором матче серии плей-офф Кубка Гагарина ЦСКА принимает «Спартак». Встреча проходит на стадионе «ЦСКА-Арена» в столице Российской Федерации.

В активе тренера «Спартака» теперь 118 матчей в плей-офф. По этому показателю специалист обошёл Зинэтулу Билялетдинова. Кроме того, Знарок лидирует и по победам в плей-офф. На счету тренера 79 успешных матчей в Кубке Гагарина.

К этому моменту ЦСКА ведёт в матче со «Спартаком» — 1:0. Единственную шайбу на третьей минуте второго периода забросил Мэт Робинсон.