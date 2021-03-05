Гатиятулин — о поражении в матче с «СЮ»: «Трактору» нужен опыт. Играем в свой хоккей

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин подвёл итоги встречи с «Салаватом Юлаевым» (2:3 ОТ, 1-1).
«К сожалению, уступили. Непростой матч. В первом периоде играли в свой хоккей, во втором отдали инициативу, стали отбрасываться, игра переместилась к нам в зону, не хватило хладнокровия. В третьем периоде сыграли неплохо, сравняли счёт, но в овертайме пропустили контратаку.
Удаления? Перехлёстывали эмоции, напряжённый матч. Растерянности ни у кого нет. Опыт нужен, он приходит с матчами. Играем в свой хоккей. Где-то получается, где-то нет. Майоров не играет? Играют те, кто готов на сегодняшний день. Подумаем по составу, будет ли играть Евенко. У нас все в обойме, и все готовы играть. После гола в овертайме к нам подъехал арбитр и сказал, что нарушения не было», — передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
- 5 марта 2021
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