Знарок — об 1:5: «Спартаку» нельзя совершать такие ошибки!

Главный тренер «Спартака» Олег Знарок подвёл итоги встречи с ЦСКА (1:5, 0-2).



«Мы разве в обороне всё время сегодня играли? Я так не думаю. Сейчас преждевременно говорить о каких-то переменах в составе, потому что нам нужно разобраться в этом. Что сегодня было нехорошо с нашей стороны, когда мы давили ЦСКА во втором периоде, так это наше удаление за неправильную смену. Это было, и это раз. Второй гол — тоже наша ошибка. Наверное, эти ошибки и подвели.



А так я не скажу, что мы плохо играли — просто мало бросали, особенно в первом периоде. Нам нельзя совершать такие ошибки! Я же говорю. Первое удаление — это в принципе вообще неправильно. Уже 0:1. Второй гол — шайба на крюке, просто нужно было действовать через дальний борт. Тоже такая ошибка… И третий гол пришёл с нашей ошибки, когда защитники не перестроились.



Нужно было терпеть и больше бросать, бросать, бросать, а мы всё улучшаем и улучшаем моменты. Это плей-офф, здесь нужно бросать, когда даже неудобно, с мясом дорабатывать. Необходимо напрягать вратаря соперника. Потому что мы в принципе неплохо играли первый период, инициатива была у нас, но сделали всего три броска», — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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