Форвард «Локомотива» Коваленко неприличным жестом оценил игру «Йокерита»

Во втором матче серии плей-офф Кубка Гагарина «Локомотив» обыграл финский «Йокерит». Встреча проходила на стадионе «Арена-2000-Локомотив» в Ярославле и завершилась со счётом 5:0 (1:0, 1:0, 3:0) в пользу подопечных Андрея Скабелки.

В одном из моментов 21-летний нападающий «железнодорожников» Николай Коваленко, находясь на скамейке своей команды, неприличным жестом решил выразить собственное удовлетворение неудачной игрой соперника. Этот жест он адресовал сидящим рядом хоккеистам «Йокерита».

Напомним, для Коваленко этот матч стал первым в нынешнем плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Российский нападающий не отметился результативными действиями. Его игровое время составило 13 минут 23 секунды.

«Локомотив» ведёт в серии 2-0.