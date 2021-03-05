Чехович: «Торпедо» нужно играть в более «тупенький» хоккей
Нападающий «Торпедо» Иван Чехович прокомментировал итоги встречи с «Ак Барсом» (1:4, 0-2).
«Тяжёлая игра, честно говоря. Провалили первый период. Нечего комментировать.
Нам нужно больше бросать в большинстве в плей-офф, добивать шайбу. Играть в более «тупенький» хоккей. Соперники разобрали нашу тройку по мелочам, так всегда происходит в плей-офф. У нас не пошла игра, нас поменяли. Ничего страшного, идём дальше», — приводит слова Чеховича «Р-Спорт».
Напомним, во втором матче серии плей-офф Кубка Гагарина казанский «Ак Барс» обыграл нижегородское «Торпедо». Встреча проходила на стадионе «Татнефть-Арена» в столице Татарстана и завершилась со счётом 4:1 (3:0, 1:0, 0:1) в пользу подопечных Дмитрия Квартальнова.
«Ак Барс» уверенно обыграл «Торпедо»
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