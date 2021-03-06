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«Бостон» одержал крупную победу над «Вашингтоном». У Овечкина – «-4»

«Бостон» одержал крупную победу над «Вашингтоном». У Овечкина – «-4»
Хоккей / НХЛ 0
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В Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден» состоялся очередной матч регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Бостон Брюинз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась крупной победой хозяев льда со счётом 5:1.

В составе «Бостона» отличились Брэд Маршан (дубль), Трент Фредерик, Патрис Бержерон и Ник Ритчи. Единственная заброшенная шайба «Вашингтона» на счету Якуба Враны.

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин не отметился результативными действиями и завершил встречу с показателем полезности «-4», проведя на площадке 21 минуту 7 секунд. Его соотечественник Евгений Кузнецов за 18.17 на льду – также без очков и с «-2».

Защитник «Кэпиталз» Дмитрий Орлов не набрал баллов за результативность, его коэффициент полезности – «0».

Российский голкипер «Вашингтона» Илья Самсонов сменил чеха Витека Ванечека после 4 пропущенных шайб. За 24 минуты 15 секунд на льду Самсонов отразил 6 бросков из 7.

«Бостон Брюинз», набрав 29 очков в 21 встрече, занимает 3-е место в Восточном дивизионе НХЛ. «Вашингтон Кэпиталз» (30) – на 2-м.

НХЛ - регулярный чемпионат
06 марта 2021, суббота. 03:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
5 : 1
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Маршан (Бержерон, Макэвой) – 14:21' (5x5)   2:0 Фредерик (Макэвой, Смит) – 26:43' (5x5)   3:0 Бержерон (Пастрняк, Маршан) – 29:01' (5x5)   4:0 Маршан (Грызлик) – 34:58' (5x5)   5:0 Ритчи (Крейчи, Дебраск) – 41:05' (5x5)   5:1 Врана (Бекстрём, Оши) – 53:36' (5x5)
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