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Капризов отдал впечатляющую голевую передачу из-за ворот в матче с «Аризоной»

Капризов отдал впечатляющую голевую передачу из-за ворот в матче с «Аризоной»
Хоккей / НХЛ 0
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В эти минуты в Глендейле (США) на стадионе «Хила Ривер-Арена» проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ между «Аризоной Койотс» и «Миннесотой Уайлд». После 1-го периода гости ведут – 3:0.

23-летний российский форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов уже успел отметиться ассистентским дублем. Особенно красивой получилась его вторая голевая передача в этом матче, которую он отдал на Ника Бьюгстада при третьем взятии ворот. Капризову удалось увести за собой защитника «Аризоны» за ворота и отдать пас с неудобной руки, прокинув шайбу между ног тому же игроку обороны, при этом поймав вратаря на перемещении. Бьюгстаду оставалось лишь отправить шайбу в пустую часть ворот.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в «твиттере» НХЛ.

Для Капризова эта игра уже 21-я в текущем регулярном чемпионате НХЛ. На его счету 6 голов и 13 результативных передач при показателе полезности «+7».

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