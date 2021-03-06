Лебрюн: Капризов отыграл полдесятилетия в КХЛ. Он действительно новичок?

Известный североамериканский обозреватель Пьер Лебрюн выразил мнение о том, что достоин ли российский форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов приза лучшему новичку сезона НХЛ – «Колдер Трофи».

«Обожаю смотреть на игру Капризова. Он особенный. Рад за поклонников «Уайлд». Но когда дело доходит до «Колдера», не нужно ли нам пересмотреть критерии? Полдесятилетия он отыграл в КХЛ. Он опытный 23-летний парень. Он действительно новичок? Согласно текущим критериям – так и есть», — написал Лебрюн в «Твиттере».

Спустя некоторое время Лебрюн добавил: «Я, конечно, готов отдать свой голос в борьбе за «Колдер» Капризову. Мой вопрос был задан по прошлом году. Пока что, похоже, люди согласны с критериями «Колдера» в их нынешнем виде».

В текущем сезоне Капризов провёл 20 матчей в НХЛ, набрав 17 (6+11) очков и заработав коэффициент полезности «+7».