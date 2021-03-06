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Игрок «Бостона», который в прошлой игре провоцировал Овечкина, подрался с Уилсоном

Игрок «Бостона», который в прошлой игре провоцировал Овечкина, подрался с Уилсоном
Хоккей / НХЛ 0
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В Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден» состоялся очередной матч регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Бостон Брюинз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась крупной победой хозяев льда со счётом 5:1.

В начале 3-го периода матча «Бостон» — «Вашингтон» 23-летний форвард «мишек» Трент Фредерик устроил драку с опытным нападающим «столичных» Томом Уилсоном. В результате кулачного поединка 26-летний хоккеист «Вашингтона» оказался на льду, хотя в начале драки ему удалось нанести несколько точных ударов в голову оппоненту, в результате чего у Фредерика слетел шлем. Фредерик получил 2+10, а Уилсон 5 минут штрафа.

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Напомним, что в прошлом матче Фредерик неоднократно провоцировал российского форварда «Вашингтона» Александра Овечкина. В конце встречи Овечкин не сдержался и ударил соперника клюшкой между ног – оба получили по двухминутному удалению.

Капитан «Вашингтона» Овечкин в матче с «Бостоном» ударил соперника клюшкой в пах
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