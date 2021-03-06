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«Тампа» без Василевского по буллитам уступила на выезде «Чикаго»

«Тампа» без Василевского по буллитам уступила на выезде «Чикаго»
Хоккей / НХЛ 0
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В Чикаго (США) на стадионе «Юнайтед-центр» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Тампа-Бэй Лайтнинг» на выезде уступил «Чикаго Блэкхоукс» — 3:4 Б.

В основное время команды обменялись заброшенными шайбами – в составе «Лайтнинг» отличились Энтони Чирелли, Алекс Киллорн и Райан Макдона, а за «Блэкхоукс» дублем отметился Алекс Дебринкэт, а ещё один гол на счету Доминика Кубалика. Точный бросок форварда «Чикаго» Филиппа Курашева в серии штрафных бросков принёс его команде победу в этом матче – 4:3.

Ворота «Тампы» в этой игре защищал Кёртис Макэлинни, отразивший 24 из 27 бросков по воротам.

Российский представители «Лайтнинг» Михаил Сергачёв и Александр Волков провели на льду 22 минут 37 секунд и 7 минут 39 секунд соответственно. Оба – без очков, у Волкова – «-1».

«Тампа-Бэй Лайтнинг» лидирует в турнирной таблице Центрального дивизиона НХЛ, набрав 34 очка в 22 матчах. «Чикаго Блэкхоукс» (31) – на 4-м месте.

НХЛ - регулярный чемпионат
06 марта 2021, суббота. 04:00 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
4 : 3
Б
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Чирелли (Пойнт, Палат) – 02:51' (5x5)   0:2 Киллорн (Хедман, Палат) – 10:27' (5x4)   1:2 Дебринкэт (Боквист, Кейн) – 12:57' (5x4)   2:2 Дебринкэт (Кейн) – 27:18' (5x5)   2:3 Макдона (Киллорн, Джонсон) – 43:20' (5x5)   3:3 Кубалик (Кит, Боквист) – 46:00' (5x5)   4:3 Курашев – 65:00' (ПБ)
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