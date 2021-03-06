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«Тампа» без Василевского по буллитам уступила на выезде «Чикаго»

В Чикаго (США) на стадионе «Юнайтед-центр» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Тампа-Бэй Лайтнинг» на выезде уступил «Чикаго Блэкхоукс» — 3:4 Б.

В основное время команды обменялись заброшенными шайбами – в составе «Лайтнинг» отличились Энтони Чирелли, Алекс Киллорн и Райан Макдона, а за «Блэкхоукс» дублем отметился Алекс Дебринкэт, а ещё один гол на счету Доминика Кубалика. Точный бросок форварда «Чикаго» Филиппа Курашева в серии штрафных бросков принёс его команде победу в этом матче – 4:3.

Ворота «Тампы» в этой игре защищал Кёртис Макэлинни, отразивший 24 из 27 бросков по воротам.

Российский представители «Лайтнинг» Михаил Сергачёв и Александр Волков провели на льду 22 минут 37 секунд и 7 минут 39 секунд соответственно. Оба – без очков, у Волкова – «-1».

«Тампа-Бэй Лайтнинг» лидирует в турнирной таблице Центрального дивизиона НХЛ, набрав 34 очка в 22 матчах. «Чикаго Блэкхоукс» (31) – на 4-м месте.