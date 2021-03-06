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«Сент-Луис» продлил победную серию до 4 матчей, обыграв в овертайме «Лос-Анджелес»

«Сент-Луис» продлил победную серию до 4 матчей, обыграв в овертайме «Лос-Анджелес»
Хоккей / НХЛ 0
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В Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Стэйплс-Центр» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Лос-Анджелес Кингз» на своём льду уступил «Сент-Луис Блюз» — 2:3.

Счёт в матче был открыт хоккеистами «Сент-Луиса» на 3-й минуте – отличился Дэвид Перрон. Во 2-м периоде Джефф Картер сравнял счёт в матче, а спустя 5 минут Дастин Браун вывел «Лос-Анджелес» вперёд. На последней минуте матча «Блюз» удалось спастись от поражения, Перрон оформил дубль. В овертайме точный бросок Майка Хоффмана принёс гостям победу в этом матче.

«Лос-Анджелес Кингз» продлил серию поражений до 4 матчей, а «Сент-Луис Блюз» наоборот – продлил аналогичную серию побед.

«Лос-Анджелес Кингз», набрав 23 очка в 22 матчах, занимает 5-е место в турнирной таблице Западного дивизиона НХЛ. «Сент-Луис Блюз» (28) – идёт на 2-м месте, отставая от «Вегас Голден Найтс», имеющего 4 игры в запасе, на 1 очко.

НХЛ - регулярный чемпионат
06 марта 2021, суббота. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
2 : 3
ОТ
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 Перрон (О'Райлли, Шенн) – 02:08' (5x4)   1:1 Картер (Атанасиу, Бьёрнфот) – 36:41' (5x5)   2:1 Браун (Копитар) – 40:37' (5x4)   2:2 Перрон (О'Райлли, Хоффман) – 59:16' (6x5)   2:3 Хоффман (Крюг, О'Райлли) – 61:30' (3x3)
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