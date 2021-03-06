«Сент-Луис» продлил победную серию до 4 матчей, обыграв в овертайме «Лос-Анджелес»

В Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Стэйплс-Центр» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Лос-Анджелес Кингз» на своём льду уступил «Сент-Луис Блюз» — 2:3.

Счёт в матче был открыт хоккеистами «Сент-Луиса» на 3-й минуте – отличился Дэвид Перрон. Во 2-м периоде Джефф Картер сравнял счёт в матче, а спустя 5 минут Дастин Браун вывел «Лос-Анджелес» вперёд. На последней минуте матча «Блюз» удалось спастись от поражения, Перрон оформил дубль. В овертайме точный бросок Майка Хоффмана принёс гостям победу в этом матче.

«Лос-Анджелес Кингз» продлил серию поражений до 4 матчей, а «Сент-Луис Блюз» наоборот – продлил аналогичную серию побед.

«Лос-Анджелес Кингз», набрав 23 очка в 22 матчах, занимает 5-е место в турнирной таблице Западного дивизиона НХЛ. «Сент-Луис Блюз» (28) – идёт на 2-м месте, отставая от «Вегас Голден Найтс», имеющего 4 игры в запасе, на 1 очко.