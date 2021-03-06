«Сент-Луис» продлил победную серию до 4 матчей, обыграв в овертайме «Лос-Анджелес»

В Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Стэйплс-Центр» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Лос-Анджелес Кингз» на своём льду уступил «Сент-Луис Блюз» — 2:3.
Счёт в матче был открыт хоккеистами «Сент-Луиса» на 3-й минуте – отличился Дэвид Перрон. Во 2-м периоде Джефф Картер сравнял счёт в матче, а спустя 5 минут Дастин Браун вывел «Лос-Анджелес» вперёд. На последней минуте матча «Блюз» удалось спастись от поражения, Перрон оформил дубль. В овертайме точный бросок Майка Хоффмана принёс гостям победу в этом матче.
«Лос-Анджелес Кингз» продлил серию поражений до 4 матчей, а «Сент-Луис Блюз» наоборот – продлил аналогичную серию побед.
«Лос-Анджелес Кингз», набрав 23 очка в 22 матчах, занимает 5-е место в турнирной таблице Западного дивизиона НХЛ. «Сент-Луис Блюз» (28) – идёт на 2-м месте, отставая от «Вегас Голден Найтс», имеющего 4 игры в запасе, на 1 очко.
- 6 марта 2021
-
07:47
-
07:41
-
07:33
-
07:03
-
06:49
-
06:36
-
06:11
-
05:52
-
05:42
-
04:56
- 5 марта 2021
-
23:57
-
23:48
-
23:29
-
23:00
-
22:38
-
22:25
-
22:15
-
22:02
-
21:57
-
21:56
-
21:26
-
20:50
-
20:44
-
20:37
-
20:30
-
20:25
-
20:10
-
19:58
-
19:29
-
19:21
-
19:04
-
18:38
-
18:31
-
18:22
-
18:12