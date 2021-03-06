Ассистентский дубль Капризова помог «Миннесоте» крупно обыграть «Аризону»

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В Глендейле (США) на стадионе «Хила Ривер-Арена» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ между «Аризоной Койотс» и «Миннесотой Уайлд». Крупную победу в матче со счётом 5:1 одержали хоккеисты «Уайлд».

В составе «Миннесоты» отличились Матс Цуккарелло, Брэд Хант, Ник Бьюгстад, Джордан Гринвэй и Кевин Фиала. Единственная заброшенная шайба «Аризоны» на счету Клейтона Келлера.

Российский форвард «Уайлд» Кирилл Капризов провёл на льду 18 минут 53 секунды и отметился 2 результативными передачами, завершив встречу с показателем полезности «+1». У его соотечественника из «Аризоны» Ильи Любушкина «-1» за 13 минут 22 секунды на площадке.

«Миннесота Уайлд», набрав 27 очков в 21 встрече, занимает 4-е место в турнирной таблице Западного дивизиона НХЛ. «Аризона Койотс» (23) – на 6-м месте.