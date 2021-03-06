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Кирилл Капризов признан первой звездой матча с «Аризоной»

Кирилл Капризов признан первой звездой матча с «Аризоной»
Хоккей / НХЛ 0

В Глендейле (США) на стадионе «Хила Ривер-Арена» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ между «Аризоной Койотс» и «Миннесотой Уайлд». Крупную победу в матче со счётом 5:1 одержали хоккеисты «Уайлд».

В составе «Миннесоты» отличились Матс Цуккарелло, Брэд Хант, Ник Бьюгстад, Джордан Гринвей и Кевин Фиала. Единственная заброшенная шайба «Аризоны» на счету Клейтона Келлера.

Первой звездой матча стал нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов. Форвард провёл на льду 18 минут 59 секунд, нанёс 3 броска в створ, отдал две результативные передачи и завершил встречу с показателем полезности «+1».

Таким образом, в активе россиянина стало 19 (6+13) очков в 21 матче сезона. Он является лучшим бомбардиром лиги среди новичков.

Ассистентский дубль Капризова помог «Миннесоте» крупно обыграть «Аризону»
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