Саттер: все эти годы «Калгари» ассоциировался для меня с незаконченным делом

Новый главный тренер «Калгари Флэймз» Дэррил Саттер прокомментировал своё возвращение в канадский клуб.

«Ещё несколько лет назад, обсуждая с супругой нашу ситуацию, мы решили: есть только два города, в которые мы готовы вернуться, чтобы тренировать. Калгари был одним из них. Все эти годы «Флэймз» ассоциировались для меня с незаконченным делом. До сих пор отлично помню, как мы проиграли тот седьмой матч финала в Тампе, как летели оттуда домой, как я переживал за игроков, за владельцев клуба. Поэтому я взволнован и счастлив снова оказаться здесь. Смотрю на эту команду, как на карту острова сокровищ: красные точки на ней — это игроки, которых надо соединить таким образом, чтобы добраться до клада.

Смотрю на эту группу игроков и вижу очень интригующую команду с большим количеством прекрасных хоккеистов. Им нужно немного подправить стиль и начать делать то, что требуется для побед. И мы это сделаем. Но, прежде чем мы начнём рассуждать о том, как выигрывать кубковые раунды, нужно стать командой, которая туда попадёт. При том, как выглядит формула нынешнего сезона, в кубковый хоккей нужно играть каждый вечер. Таков наш план.

Чемпионский рецепт? Пункт первый: все должны понимать цену, которую придётся за это заплатить. Совершенно искренне считаю, что у этой команды есть все возможности, чтобы не только попасть в плей-офф, но и хорошо там выступить. Но плей-офф — это марафон, в котором понадобится множество игроков. И не просто игроков, а парней, готовых платить полную цену билета до конечной остановки. Парней, готовых выжимать из себя всё на каждодневной основе. Всем чемпионским командам, которые мы видели за последние годы, потребовались перемены, прежде чем они достигли такого уровня, но в конце концов они побеждали потому, что становились лучшими в аспекте самопреодоления», — цитирует Саттера официальный сайт НХЛ на русском языке.