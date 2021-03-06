Капустин: этот сезон показал, что «Северсталь» нельзя недооценивать

Нападающий «Северстали» Кирилл Капустин оценил игру череповецкого клуба в серии плей-офф КХЛ с московским «Динамо» (1-1).

«Этот сезон показал, что нашу команду нельзя недооценивать. У нас амбициозные игроки и тренерский штаб, поэтому минимум одну игру в Москве рассчитывали взять.

Мало кто верил, что «Северсталь» навяжет борьбу? Давайте не будем торопиться с выводами. Преимущество своего льда в серии — это совсем небольшой бонус, по большому счёту в плей-офф от площадки мало что зависит. При этом «Динамо» в гостях действует даже сильнее, чем дома, мы к этому должны быть готовы. Но всё равно для «Северстали» важно, что в ближайших двух матчах у нас будет шестой игрок — череповецкие болельщики. Они отлично поддерживали команду и в непростые времена, и тем более сейчас.

Нужно ли играть персонально с первым звеном «Динамо»? Это вопрос кне по адресу, задача игроков — выполнять установку тренерского штаба. С первой тройкой «Динамо» многие в сезоне старались действовать персонально — но результат, как говорится, на табло, свои моменты Шипачёв с партнёрами всё равно находили», — приводит слова Капустина Russia-Hockey.ru.