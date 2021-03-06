«Люблю тебя, бро!». Овечкин поздравил Бекстрёма с 700-й результативной передачей в НХЛ

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поздравил одноклубника Никласа Бекстрёма, который в матче с «Бостон Брюинз» (1:5) достиг отметки в 700 результативных передач в НХЛ.

«Поздравляю, брат! Интересно смотреть, как ты обращаешься с шайбой, и играть с тобой. Продолжай успешно работать в том же духе. Люблю тебя, бро!», — написал Овечкин в своём «инстаграме».

Бекстрём стал пятым шведским игроком в истории НХЛ, которому покорилась отметка в 700 результативных передач. Рекордсменом является экс-капитан «Детройт Ред Уингз» Никлас Лидстрём (878).

Среди действующих игроков больше передач только у форварда «Торонто Мэйпл Лифс» Джо Торнтона (1097) и капитана «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби (813).