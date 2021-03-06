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Хара едва не подрался с Маршаном в матче с «Бостоном»

Хара едва не подрался с Маршаном в матче с «Бостоном»
Хоккей / НХЛ 0
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В Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден» состоялся очередной матч регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Бостон Брюинз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась крупной победой хозяев льда со счётом 5:1.

В третьем периоде защитник «Вашингтона» Здено Хара был очень недоволен тем, что форвард «Бостона» Брэд Маршан толкнул хоккеиста «Кэпиталз» Ника Дженсена. Арбитр разнял участников конфликта, не дав разгореться драке.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в «Твиттере».

В составе «Бостона» отличились Брэд Маршан (дубль), Трент Фредерик, Патрис Бержерон и Ник Ритчи. Единственная заброшенная шайба «Вашингтона» на счету Якуба Враны.

«Бостон Брюинз», набрав 29 очков в 21 встрече, занимает 3-е место в Восточном дивизионе НХЛ. «Вашингтон Кэпиталз» (30) – на 2-м.

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