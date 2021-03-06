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Защитника «Бостона» Карло увезли в больницу на скорой после столкновения с Уилсоном

В Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден» состоялся очередной матч регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Бостон Брюинз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась крупной победой хозяев льда со счётом 5:1.

Во время этой встречи защитника «Брюинз» Брэндона Карло увезли в больницу на скорой. Он получил травму головы в жёстком столкновений с Томом Уилсоном, в результате чего был вынужден покинуть лёд под присмотром врачей, а затем уехать в больницу.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в «Твиттере».

В составе «Бостона» отличились Брэд Маршан (дубль), Трент Фредерик, Патрис Бержерон и Ник Ритчи. Единственная заброшенная шайба «Вашингтона» на счету Якуба Враны.

«Бостон Брюинз», набрав 29 очков в 21 встрече, занимает 3-е место в Восточном дивизионе НХЛ. «Вашингтон Кэпиталз» (30) – на 2-м.