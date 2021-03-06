«Автомобилист» обратился к главному арбитру КХЛ из-за отмены гола Голышева

Директор «Автомобилиста» Максим Рябков сообщил, что екатеринбургский клуб обратился к главному арбитру КХЛ Алексею Анисимову, чтобы прояснить причины отмены шайбы Анатолия Голышева во втором матче серии с «Авангардом» (3:4, 0-2 — в серии).

«От лица клуба мы приняли решение обратиться к главному арбитру КХЛ по поводу отменённого второго гола, который забил Анатолий Голышев. Те объяснения, которые были даны на официальном сайте КХЛ, не до конца исчерпывающие. По этим данным нам не до конца понятно, почему был зафиксирован офсайд. Учитывая очень высокую цену одного гола в таком матче, хотелось бы больше фактов получить относительно данного решения судьи.

Факт в том, что шайба оказалась в воротах, и этот факт был зафиксирован арбитром. Что произошло дальше – всё ещё вопрос, поэтому мы хотим получить исчерпывающую информацию по эпизоду», — приводит слова Рябкова РИА «Новости».