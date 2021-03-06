Петунин: в «Северстали» все ребята очень дружные — это ключевое в нашей команде

Нападающий «Северстали» Александр Петунин оценил игру череповецкого клуба в серии плей-офф КХЛ с московским «Динамо» (1-1).

«За счёт чего команда не запаниковала после неудачи? Наверное, удачное стечение обстоятельств. Во втором матче хорошо поработали на пятаке. Где-то закрыли вратаря, где-то подставили клюшку под бросок. Хорошая трудовая командная победа.

Какие ключевые изменения сделали по сравнению с первой игрой? Сложно сказать. Побольше лезли на ворота, больше бросали. Все голы мы забили с пятака. В первом матче где-то не получилась игра: провалили первый период, во втором чуть выровняли ситуацию, а в третьем уже нащупали свою игру. Вот третий период первой встречи перенесли на вторую.

Тяжело ли было справляться с большинством «Динамо»? Где-то мы чуть ошиблись. Но самое главное, что довели игру до победы. Конечно, бывают сложные моменты. Тем более, против таких мастеровитых ребят, как Вадим Шипачёв, Дмитрий Яшкин, Дмитрий Кагарлицкий и других хоккеистов «Динамо». Но нужно просто грамотно готовиться к подобным матчам и играть с максимальной отдачей.

Чем в этом сезоне так крут Андрей Разин? Сложно сказать. Думаю, потому, что мы сильны командой. Все друг за друга. Сегодня забьёт одно звено — завтра другое. Поэтому все ребята очень дружные — это ключевое в нашей команде. И просто играем в свой хоккей при любых обстоятельствах и соперниках», — приводят слова Петунина «Известия».