«Металлург» вышел вперёд в серии с «Барысом» благодаря шайбам Голдобина и Мартынова

В третьем матче серии плей-офф Кубка Гагарина «Металлург» обыграл казахстанский «Барыс». Встреча проходила на стадионе «Барыс-Арена» в Нур-Султане и завершилась со счётом 2:1 (0:1, 2:0, 0:0) в пользу подопечных Ильи Воробьёва.

На 15-й минуте Якоб Лилья с передачи Линуса Виделля забросил в меньшинстве и вывел казахстанскую команду вперёд. На 24-й минуте Николай Голдобин сравнял счёт. Через две минуты и 47 секунд Егор Мартынов впервые в матче вывел вперёд магнитогорцев. Этот гол стал победным.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Таким образом, «Металлург» вышел вперёд в серии до четырёх побед — 2-1. Четвёртая встреча пройдёт в столице Казахстана 8 марта.