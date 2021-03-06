Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Мн» — СКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Металлург» вышел вперёд в серии с «Барысом» благодаря шайбам Голдобина и Мартынова

«Металлург» вышел вперёд в серии с «Барысом» благодаря шайбам Голдобина и Мартынова
Хоккей / КХЛ 0

В третьем матче серии плей-офф Кубка Гагарина «Металлург» обыграл казахстанский «Барыс». Встреча проходила на стадионе «Барыс-Арена» в Нур-Султане и завершилась со счётом 2:1 (0:1, 2:0, 0:0) в пользу подопечных Ильи Воробьёва.

КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 3-й матч
06 марта 2021, суббота. 14:00 МСК
Барыс
Нур-Султан
Окончен
1 : 2
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Лилья (Виделль) – 14:41' (4x5)   1:1 Голдобин (Земчёнок, Плотников) – 23:13' (5x5)   1:2 Мартынов (Кошелев, Бек) – 26:00' (5x5)

На 15-й минуте Якоб Лилья с передачи Линуса Виделля забросил в меньшинстве и вывел казахстанскую команду вперёд. На 24-й минуте Николай Голдобин сравнял счёт. Через две минуты и 47 секунд Егор Мартынов впервые в матче вывел вперёд магнитогорцев. Этот гол стал победным.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Таким образом, «Металлург» вышел вперёд в серии до четырёх побед — 2-1. Четвёртая встреча пройдёт в столице Казахстана 8 марта.

Календарь плей-офф КХЛ
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021