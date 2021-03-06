«Металлург» вышел вперёд в серии с «Барысом» благодаря шайбам Голдобина и Мартынова
В третьем матче серии плей-офф Кубка Гагарина «Металлург» обыграл казахстанский «Барыс». Встреча проходила на стадионе «Барыс-Арена» в Нур-Султане и завершилась со счётом 2:1 (0:1, 2:0, 0:0) в пользу подопечных Ильи Воробьёва.
КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 3-й матч
06 марта 2021, суббота. 14:00 МСК
Барыс
Нур-Султан
Окончен
1 : 2
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Лилья (Виделль) – 14:41' (4x5) 1:1 Голдобин (Земчёнок, Плотников) – 23:13' (5x5) 1:2 Мартынов (Кошелев, Бек) – 26:00' (5x5)
На 15-й минуте Якоб Лилья с передачи Линуса Виделля забросил в меньшинстве и вывел казахстанскую команду вперёд. На 24-й минуте Николай Голдобин сравнял счёт. Через две минуты и 47 секунд Егор Мартынов впервые в матче вывел вперёд магнитогорцев. Этот гол стал победным.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Таким образом, «Металлург» вышел вперёд в серии до четырёх побед — 2-1. Четвёртая встреча пройдёт в столице Казахстана 8 марта.
Рекомендуем вам
- 6 марта 2021
-
16:52
-
16:29
-
16:18
-
15:48
-
15:30
-
14:57
-
13:59
-
13:49
-
12:58
-
12:41
-
11:51
-
11:32
-
10:46
-
10:10
-
09:47
-
09:15
-
08:56
-
08:43
-
08:30
-
07:47
-
07:41
-
07:33
-
07:03
-
06:49
-
06:36
-
06:11
-
05:52
-
05:42
-
04:56
- 5 марта 2021
-
23:57
-
23:48
-
23:29
-
23:00
-
22:38
-
22:25
Партнерский контент
Рекомендуем вам