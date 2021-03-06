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Шайба Белоусова на 59-й минуте принесла «Автомобилисту» победу в матче с «Авангардом»

Шайба Белоусова на 59-й минуте принесла «Автомобилисту» победу в матче с «Авангардом»
Хоккей / КХЛ 0

В третьем матче серии плей-офф Кубка Гагарина «Автомобилист» обыграл омский «Авангард». Встреча проходила на стадионе «Уралец» в Екатеринбурге и завершилась со счётом 2:1 (0:0, 1:1, 1:0) в пользу подопечных Билла Питерса.

КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 3-й матч
06 марта 2021, суббота. 14:30 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
2 : 1
Авангард
Омск
1:0 Бочаров (Холланд) – 31:13' (4x5)   1:1 Хохлачёв (Береглазов, Ковальчук) – 32:07' (5x4)   2:1 Белоусов (Щемеров, Бочаров) – 58:52' (5x5)

На 32-й минуте Станислав Бочаров с передачи Питера Холланда забросил шайбу в меньшинстве, выведя екатеринбуржцев вперёд. Омичам понадобилось всего 54 секунды, чтобы сравнять счёт. Александр Хохлачёв реализовал большинство. Результативные передачи на счету Алексея Береглазова и Ильи Ковальчука. За минуту и восемь секунд до конца третьего периода Георгий Белоусов забросил шайбу, которая принесла «Автомобилисту» победу.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Таким образом, «Автомобилист» одержал первую победу в серии. Теперь счёт 2-1 в пользу «Авангарда». Четвёртая встреча пройдёт в Екатеринбурге 8 марта.

Календарь плей-офф КХЛ
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