Шайба Белоусова на 59-й минуте принесла «Автомобилисту» победу в матче с «Авангардом»

В третьем матче серии плей-офф Кубка Гагарина «Автомобилист» обыграл омский «Авангард». Встреча проходила на стадионе «Уралец» в Екатеринбурге и завершилась со счётом 2:1 (0:0, 1:1, 1:0) в пользу подопечных Билла Питерса.

На 32-й минуте Станислав Бочаров с передачи Питера Холланда забросил шайбу в меньшинстве, выведя екатеринбуржцев вперёд. Омичам понадобилось всего 54 секунды, чтобы сравнять счёт. Александр Хохлачёв реализовал большинство. Результативные передачи на счету Алексея Береглазова и Ильи Ковальчука. За минуту и восемь секунд до конца третьего периода Георгий Белоусов забросил шайбу, которая принесла «Автомобилисту» победу.

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Таким образом, «Автомобилист» одержал первую победу в серии. Теперь счёт 2-1 в пользу «Авангарда». Четвёртая встреча пройдёт в Екатеринбурге 8 марта.