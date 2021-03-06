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Хартли: Буше ещё не принимал участия в общих тренировках с командой

Хартли: Буше ещё не принимал участия в общих тренировках с командой
Хоккей / КХЛ 0
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Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал результат встречи с екатеринбургским «Автомобилистом» (1:2, 2-1), а также оценил состояние здоровья Рида Буше.

«Иногда в ходе матча ты оцениваешь ситуацию и понимаешь, что нужно что-то изменить. Каблуков где-то лучше Грицюка и, наоборот, в каких-то аспектах Грицюк лучше Каблукова. При счёте 1:1 нам нужно было создавать моменты в атаке, поэтому выпустили Грицюка. Думаю, это было правильным решением.

У нас два сильных вратаря, нам с этим повезло. Мы решаем, основываясь на том, что будет лучше для команды. Бобков сегодня очень хорошо себя показал, давал нам шанс одержать победу. Была хорошая дуэль вратарей. Мы довольны и Грубецом, и Бобковым.

Буше по-прежнему катается самостоятельно, ещё не принимал участия в общих тренировках с командой», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Шайба Белоусова на 59-й минуте принесла «Автомобилисту» победу в матче с «Авангардом»
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