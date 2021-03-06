Питерс: очень рад, что «Автомобилисту» засчитали гол

Главный тренер «Автомобилиста» Билл Питерс прокомментировал результаты встречи с «Авангардом» (2:1, 1:2).



«Хороший матч, отличный хоккей, очень рад, что нам засчитали гол. Счёт в серии 1-2, играем дальше.



Так много единоборств с Толчинским, потому что он много владеет шайбой. Он отлично начал серию, мы уделяем ему внимание, но потому, что он много взаимодействует с шайбой. У него хорошая техника, приходиться стараться обезвредить его по правилам, отобрать у него шайбу.



Мы хорошо сыграли как команда. Коварж весь сезон играет потрясающе, нам нужно просто стараться обезвреживать нападающих соперника, не доводить до бросков по воротам. Наши голкиперы играют отлично, надо двигаться дальше как команда», — передаёт слова Питерса корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Шайба Белоусова на 59-й минуте принесла «Автомобилисту» победу в матче с «Авангардом»